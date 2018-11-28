Büşah Gencer: Ersun Yanal F.Bahçe'de başarılı olamaz

Koeman'la yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertli ekipte gündem yeniden Ersun Yanal. Spor yazarı Büşah Gencer, Ersun Yanal-Fenerbahçe haberlerini Kralspor.com'a değerlendirdi.

Ersun Yanal'ın Fatih Terim veya Şenol Güneş kadar başarılı bir teknik adam olmadığını ifade eden Gencer, uzun dönem için Yanal'ın yanlış tercih olduğunu söyledi.

Büşah Gencer'in yaptığı değerlendirmeler şöyle:

"TARAFTAR YANAL'IN 1 SEZONUNA ALDANIYOR"

"Öncelikle ben Ersun Yanal'ın Comolli varken geleceğini düşünmüyorum. Gelirse ya Comolli gider ya da Comolli'nin yetkileri sınırlandırılır. Yanal direkt yönetimle iletişim halinde olmak ister.

Sarı-lacivertli takımda devre arasında bir değişim olacak. Koeman gider, Comolli'nin de suyu ısınıyor. Ersun Yanal gelirse sezon sonuna kadar takıma bir ivme kazandırır ama uzun vadede Fenerbahçe'ye 4. yıldızı taktıracak bir hoca değil. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığı sezon Galatasaray da Beşiktaş da kötüydü. Taraftar o sezona bakıp aldanıyor ama Trabzon'daki performansı ortada.

Ersun Yanal bir Fatih Terim, Şenol Güneş ya da Mustafa Denizli değil. Terim'in Galatasaray'a, Güneş'in Beşiktaş'a yaptığı etkiyi Fenerbahçe'de yapamaz. Fenerbahçe'yi Avrupa kupalarına götürür belki gelirse ama gelecek sezon için takımı şampiyon yapabilir mi? 4. yıldızı kazandıracak hoca mı? Bence değil.

Ali Koç taraftarın gazına gelip karar vermez. Yönetimin içinde Yanal'la dirsek temasında olanlar var ama tek aday Yanal değil. Bir yabancı hoca da gelebilir.

Comolli başta transfer konusu olmak üzere son derece başarısız bir isim. Aldığı oyuncuların hepsi ortada. Cocu tercihi yanlıştı ayrıca. Hollandalı hocanın gönderilmesinden sonra şu an teknik adam bulamıyor. Koeman'la beraber Comolli de gönderilmeli kesinlikle."