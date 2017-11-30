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Büşah Gencer: Fırat Aydınus derbinin adamı olur

Spor yazarı Büşah Gencer, hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Spor Toto Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Cumartesi günü saat 19:30'da başlayacak dev karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Derbiyle ilgili Kralspor'a değerlendirmelerde bulunan spor yazarı Büşah Gencer, sarı-kırmızılı takımın en azından 1 puanla evine döneceğini söyledi.

İşte Gencer'in sözleri:

G.SARAY YENİLMEZ

"Beşiktaş Avrupa'nın ardından lige döndü. Çok puan kaybettiği için Galatasaray'ın yenmek isteyecekler ancak ben sarı-kırmızılıların Beşiktaş'a yenilmeyeceğini düşünüyorum. Galatasaray en azından 1 puanla evine döner."


MAÇIN ADAMI FIRAT AYDINUS OLUR

"Beşiktaş kaybederse yarıştan kopmaz. Daha lig çok uzun. Ben siyah-beyazlıların kazanmak için maç boyunca yükleneceğini ancak Fırat Aydınus'un vereceği kararlarla ev sahibi ekibi frenleyeceğini düşünüyorum. Bence derbinin adamı Fırat Aydınus olur."


F.BAHÇE'NIN KADROSU YETERSİZ

"Fenerbahçe 7 maçtır yenilmiyor. Takım düzeliyor gibi ancak ligin sonunu getirecek güçleri yok. Fenerbahçe'nin kadrosunu Beşiktaş'ın kadrosuyla yan yan koyarsak siyah-beyazlılar 50 kilo daha fazla gelir. Aynı şekilde Galatasaray da öyle. Hatta Başakşehir bile daha klas bir takım. Ancak ben bazı güçlerin Fenerbahçe'yi zirveden koparmamak için derbiyi berabere bitireceğini düşünüyorum."

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