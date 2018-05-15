Büşah Gencer: Galatasaray şampiyonluğu bırakmaz

Spor Toto Süper Ligi'nin 34. haftası cuma günü oynanacak 5 karşılaşmayla başlayacak.
Şampiyonluk yarışındaki takımların maçları ise cumartesi günü aynı saatte oynanacak.
Kritik hafta öncesi futbolseverler Galatasaray'ın hata yapıp yapmayacağını merak ederken, spor yazarı Büşah Gencer sarı-kırmızılıların şampiyonluk kupasını bırakmayacağını söyledi.
BÜYÜK TAKIMLAR SON HAFTA ŞAMPİYONLUĞU VERMEZ
Gencer, "Büyük takımlar son hafta şampiyonluğu vermez. Böyle bir hatayı ancak Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe yapar. Daha önce Fenerbahçe dışında son haftaya lider giren hiçbir takım şampiyonluğu vermedi. Ben Galatasaray'ın Göztepe'yi yenerek mutlu sona ulaşacağını düşünüyorum" dedi.