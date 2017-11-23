Büşah Gencer: Heveslenmeyin ligin favorisi G.Saray

F.Bahçe kongre üyesi ve spor yorumcusu Büşah Gencer, 3 büyüklerin gündemini Kralspor'a değerlendirdi.

İşte Gencer'in sözleri:

BEŞİKTAŞ ÇEYREK FİNAL OYNAYABİLİR

İlk olarak Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısı hakkında konuşan Gencer, "Beşiktaş dünya çapında yıldızlar aldı. Ligde geriye düşmelerinin sebebi, bu yıldızlar Avrupa'yı daha fazla düşünüyor. Kendilerini yeniden ispat etmeye çalışıyorlar, biz varız diyorlar. Beşiktaş'ın çeyrek finale kadar gidebileceğini düşünüyorum" dedi.

ŞAMPİYONLUKTA FAVORİM G.SARAY

Şampiyonluk yarışında favorisinin G.Saray olduğunu söyleyen tecrübeli spor yazarı, "Diğer takımlar hiç heveslenmesin. Ligin favorisi Galatasaray. Başakşehir'den 5 yemelerinin sebebi biraz şımardılar. Başakşehir rahat takım, taraftar baskısı yok. O yüzden rahatça çıkıp oynayabiliyorlar. Tudor'un yerine Fatih Terim gelirse başarı olacağını sanmıyorum. G.Saray Tudor'la devam etmeli" şeklinde konuştu.

İKTİDAR AZİZ YILDIRIM'I DESTEKLİYOR

Son olarak Fenerbahçe'yi değerlendiren Büşah Gencer, "Aykut Kocaman korkak bir teknik direktör. Sürekli yan pas, geri pas yaptırıyor. Fenerbahçe ilk 3'e girerse bu rakiplerin aptallığından olur" dedi.

Mayıs 2018'deki başkanlık seçimi hakkında da konuşan Gencer, "Aziz Yıldırım aslanlar gibi seçime girecek. Aldığım duyum, iktidarın da Yıldırım'ı desteklediği yönünde. Cumhurbaşkanımız da Yıldırım'ın devam etmesini istiyor. Ali Koç'un kazanmasını isterim ama işi zor" ifadelerini kullandı.