Büşah Gençer tartışmalı pozisyonları yorumladı

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ve Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

Galatasaraylı futbolseverler, Vida'nın ceza sahasında eline çarpan ve Onyekuru'nun Necip'in müdahalesiyle yerde kalındığı ancak hakemin el kararı verdiği pozisyona itirazda bulundu.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında ise Harun Tekin'in çıkardığı penaltıyı Kasımpaşalı Edouk takımamladı. Maçın hakemi ihlal gerekçesiyle golü geçersiz saydı ve endirekt serbest vuruşa karar verdi. Birçok futbolsever ve eski hakem, Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararını yanış buldu.

Büşah Gencer tartışmalı pozisyonları yorumladı - VİDEO

Ünlü spor yorumcusu Büşah Gençer, tüm bu pozisyonları değerlendirdi.

Hakem hatalarının her zaman olduğunu söyleyen spor yorumcusu, VAR'ın Türkiye'de korunması gerektiğine de değindi.

Gençer, Kasımpaşa-Fenerbahçe maçındaki kafaları karıştıran penaltı pozisyonu için kendisine yönelttiğimiz soruyu da yanıtladı.

"50 SENEDİR HAKEM HATALARI VAR"

İşte Büşah Gençer'in açıklamaları şu şekilde:

"Gördüğümüz kadarıyla Cüneyt Çakır'ın birkaç hatası var ancak bu kararlar VAR'ı Türkiye dışına itecek düzeyle değil. Galatasaray'ın hakkı yenmiştir ama Cüneyt Çakır gibi bir hakemi de kalkıp yerin dibine batırmak mantıklı değil. Türkiye'nin saygın hakemleri pozisyonu görmüyor da birkaç yorumcu mu görüyor. Mesele VAR'I var etmek mi, yoksa yok etmek mi. Hakem hatalarını biz 50 senedir konuşuyoruz. VAR'ı bir çökertme operasyonu var. Bu sisteme alışmamız lazım. Evet Galatasaray'ın hakkın yenmiştir, Beşiktaş'ın da kendince açıklamaları var."

"HAKEMLERİMİZİ YENİ SİSTEMDE YOK ETMENİN MANTIĞI YOK"

"Kasımpaşa maçında da tartışmalı pozisyon var. Bazıları VAR hakemleri uyuyor diyor. Bakıyoruz hep VAR'ı çökertme operasyonları. Bazıları gazete satabilmek için, bunu yapıyor. Hakemlerimizi yeni olan VAR sisteminde yok etmenin hiçbir anlamı yok."