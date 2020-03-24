Dün akşam resmi Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını açıklayan Fatih Terim, sevenlerini üzdü.

Hastanede tedavi altına alınan 66 yaşındaki teknik adamın sağlık durumu hakkında bilgi veren Buse Terim, babasının iyi olduğunu söyledi.

"SİGARA İÇMEMESİ AVANTAJ"

Buse Terim, “Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak.” dedi.

Buse Terim: Babam şu an iyi kronik hastalığı yok - VİDEO

Terim, sözlerini şöyle noktaladı: "Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak. Tüm mesajlarınız, tüm iyi dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Arada buradan bilgilendirme yapacağım. Mümkünse evinizden çıkmayın. Lütfen kendinizi evinizde izole edin ve bu hastalığı başkalarına bulaştırma riskini en aza indirin. Tekrar söylüyorum. Dün yazdığım yazıda da bunu söyledim. İnanın bana bu korku, hiçbir şekilde yanına gidememek.. Hiçbir şekilde yanına gidemezsiniz. Eğer ailenizden birine bir şey olursa, hiçbir şekilde gidemezsiniz, yasak. Lütfen bunu düşünerek hareket edin bundan sonrasında. Elimden geldiğince bilgilendirme yapacağım. Umarım ülkece bu süreci olabildiğince minumum hasarla atlatırız.”