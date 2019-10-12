Busenaz Sürmeneli finale yükseldi

1 Emre Belözoğlu Fransa maçında yok Sol kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Emre Belözoğlu, Fransa maçında forma giyemeyecek.

2 BC PARMA robot koçla sözleşme imzaladı VTB Ligi Basket takımlarından BC PARMA, yardımcı antrenörlük görevine getirdiği Robot'la resmi sözleşme imzaladı.

3 Ronaldo 699'uncu golünü attı EURO 2020 B Grubu'nda son Avrupa şampiyonu Portekiz, Lüksemburg'u 3-0 mağlup etti. Ronaldo bu karşılaşmada kariyerinin 699. golünü kaydetti.

4 Fransa'da Kante sakatlandı Pazartesi günü oynanacak Fransa-Türkiye maçı öncesi ev sahibi ekibe iki isimden kötü haber geldi.

5 Mustafa Cengiz: Kurucularımızın hepsi Osmanlı vatandaşı Galatasaray Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda konuşan Mustafa Cengiz, "Birçok kulübün kurucusu İngiliz. Oysa bizimkisi, yüzde yüz yerli" dedi.

6 Luyindama, West Ham ve Wolverhampton'ın takibinde Cimbom'un savunmacısı Christian Luyindama iki İngiliz kulübünün transfer radarına girdi. Şampiyonlar Ligi maçlarındaki performansıyla dikkat çeken stopere devre arasında teklif gelmesi bekleniyor.

7 Serdal Adalı'dan İsmail Ünal'a teklif Beşiktaş'ta yaklaşan başkanlık seçimi öncesi Serdal Adalı'nın daha fazla oy toplamak için İsmail Ünal'a teklif yaptığı, Ünal'ın ise bu öneriye sıcak baktığı öğrenildi.

8 Cengiz ile Hamamcıoğlu arasında gerginlik yaşandı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu toplantısında kendisini sert bir dille eleştiren Eşref Hamamcıoğlu'nu, Ali Sami Yen'in kabri başında tersledi.

9 Cenk Tosun az kalsın sakatlanıyordu 90. dakikada attığı gol sonrası sevinçten adeta çıldıran Cenk Tosun, kale arkası tribününe doğru koşarken yere düştü.