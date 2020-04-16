Busquets: La Liga'ya dönmek zor olacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sebebiyle İspanya'da La Liga da durmuştu.

Cope ve Ondacero'nun koronavirüsle mücadele kapsamında düzenlediği programa bağlanarak açıklamalarda bulunan Sergio Busquets, "Bence La Liga'da yeniden konsantre olup dönmek ve devam etmek çok zor olacak." dedi.

''İYİ HABERLER BEKLİYORUM''

Salgın ile ilgili de konuşan Busquets, "Bahçeli bir evim var ve bu sayede topla idmanlara devam edebiliyorum. Haberlere bakınca rakamların zirvede olduğunu görüyorum. Bu andan sonra iyi haberler bekliyorum. Ancak yine de uzun bir süre bir yerden bir yere gitmek sorun yaratmaya devam edebilir." ifadelerini kullandı.