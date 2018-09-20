Butler takımdan takasını istedi

Batı Konferansı'nın güçlü takımlarından Minnesota Timberwolves'ta All-Star oyuncu Jimmy Butler, takımdan takaslanmasını istedi.

ABD basınında yer alan haberlere göre bugün takım koçu Tom Thibodeau ile Los Angeles'ta bir görüşme gerçekleştiren 29 yaşındaki oyuncu, takımdan ayrılmak istediğini söyledi ve takaslandıktan sonra da devam etmek isteyeceği takımların isimlerini teknik ekip ile yönetime verdi.

LAKERS ÖN PLANA ÇIKAN TAKIM

Geçtiğimiz sezon gösterdiği efektif performansa rağmen takımın genç yıldızları KarlAnthony Towns ve Andrew Wiggins ile sorunlar yaşadığı konuşulan Butler, sezonu 22.2 sayı, 5.3 ribaund 4.9 asist ve 2 top çalma ortalamaları ile tamamlamıştı.

Oyunun hem defansif hem ofansif yönünü etkili oynayabilmesi ile dikkat çeken Butler için takaslanabileceği seçenekler olarak LeBron James'in imza attığı Los Angeles Lakers'ın yanı sıra Los Angeles Clippers, New York Knicks ve Portland Trail Blazers ön plana çıkıyor.