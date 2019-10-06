Büttner: Beşiktaş ve F.Bahçe'den teklif aldım

Bir dönem Manchester United'da da forma giyen ve geçtiğimiz yaz Vitesse'den ayrıldığından bu yana boşta olan 30 yaşındaki Hollandalı sol bek Alexander Büttner, ülkesinde yayım yapan de Gelderlander gazetesine verdiği röportajda Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz istediğini açıkladı.

"BEŞİKTAŞ SOMUT BİR ŞEKİLDE İLGİLENMİŞTİ"

Tecrübeli savunmacı transfer süreciyle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Beşiktaş benimle somut bir şekilde ilgilenmişti. Ancak son anda transferimden vazgeçtiler. Bunun dışında pek çok kulübün de bana ilgisi vardı. Fenerbahçe, PAOK, Apoel Nicosia, SPAL ve Celtic bunlardan bazıları. Bu hafta da Glasgow Rangers ve Stoke City, söz konusu takımlar arasına katıldı. Ancak ben kararımı çoktan verdim."