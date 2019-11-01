Cadılar Bayramı'nı kutlayan futbolcular

İngilizce’de Halloween olarak bilinen, dilimizde Cadılar Bayramı olarak adlandırılan gün dün gece kutlandı.

Aralarında Mesut Özil, Neymar, Valbuena ve Casillas gibi ünlü yıldızların da bulunduğu isimler de kutlamalara katıldı.

CADILAR BAYRAMI NEDİR?

Halloween; ülkemizde bilinen adıyla Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanan, öncelikle Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama halini almış bir bayramdır. Cadılar Bayramı, Anglosakson dünyasında ve başlıca Batılı ülkelerde Halloween olarak adlandırılır.

Bu sözcük, All Hallow's Eve (Azizler Günü'nün arifesi) kavramından kısaltılarak oluşturulmuştur. Çocukların, genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bir bayramdır. Diğer Cadılar Bayramı kutlamaları arasında maskeli balolar, korku filmi seansları ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler sayılabilir. Cadılar Bayramı bazı belli başlı Batı dünyası ülkelerinde kutlanır.

Kutlamalardan kareler:

MESUT ÖZİL - AMİNE GÜLŞE

DAVID BECKHAM VE AİLESİ

NEYMAR

THIAGO ALCANTARA

CASILLAS

VALBUENA

BOATENG

ALABA

LEWANDOWSKI

MANGALA

LUIZ ADRIANO