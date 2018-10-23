Çağla Büyükakçay 2. turda

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Cumhuriyet Kızları ITF Turnuvası heyecanı devam ediyor.

TED Spor Kulübü kortlarında düzenlenen organizasyonda Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 6-1 ve 6-4'lük skorlarla 2-0 yenen Çağla, 2. tura yükselen isim oldu.

İPEK SOYLU 'KORTA SAĞ AYAKLA GİRERİM' DEMİŞTİ

Daha önce verdiği röportajda korta her zaman sağ ayakla girdiğini söyleyen İpek Soylu, bu kez güçlü rakibi karşısında varlık gösteremedi.

İpek, "Maçtan önce mutlaka annemlerle konuşurum. Hareketli müzikler dinlerim. Bir kolyem var, onu takarım. Korta sağ ayakla girerim. Ama öyle çizgiye basmama takıntım falan yoktur. Servis kullanırken biraz bekliyorum, topu dört kere falan sektiriyorum. Bu da konsantrasyon için" şeklinde konuşmuştu.

Adanalı İpek ayrıca, "Bende Adanalı iştahı var. Ne bulursam yerim. Kebabı, Adana’ya gittiğimde yerim genelde, buradakiler sosyete kebabı" ifadelerini kullanmıştı.