Çağlar, Barcelona'nın transfer listesine girdi

Leicester City ve A Milli Takımımızında ortaya koyduğu performansla dev takımların dikkatini çeken Çağlar Söyüncü, şimdi de Barcelona'nın radarına girdi.
Bleacher Report yazarı Dean Jones, İspanyol devinin Çağlar'ı kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.
SEZON SONUNU BEKLİYORLAR
Leicester City'nin şu ana kadar tekliflere olumsuz yanıt vermesi üzerine ocakta herhangi bir girişimde bulunmamayı planlayan Katalan ekibinin sezon sonunda resmi teklif sunacağı kaydedildi.
ÇAĞLAR DA İSTİYOR
Aynı haberde ayrıca Çağlar Söyüncü'nün sezon sonunda gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu ve Barcelona'nın teklifini kolay kolay reddemeyeceği kaydedildi.
2023 yılında sözleşmesi sona erecek Çağlar Söyüncü, sezon Premier Lig'de 21 maçta forma giydi ve takımına 1 gol, 1 asistlik katkı sağlamayı başardı.