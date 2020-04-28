Çağlar: Beşiktaş'a ya da Galatasaray'a gidebilirdim

İngiltere Premier lig takımlarından Leicester City'nin resmi sitesi, Çağlar Söyüncü'yle röportaj yaptı. Röportaj, otantik bir Türk restoranında yapıldı.

Milli futbolcu, Freiburg'a transfer olma süreciyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

''KARAR VERMEK KOLAY DEĞİLDİ''

Çağlar o dönemle ilgili, "Türkiye'de kalmak daha kolay olurdu elbette. 19-20 yaşında karar vermek kolay değildi. Türkiye 2. Ligi'nden Bundesliga'ya giden ilk oyuncu olacaktım. Bu benim için karşı konulması zor bir şeydi. Beşiktaş ya da Galatasaray'a gidebilirdim. Ama tercihimi Avrupa'dan yana kullandım." dedi.

"HAKKIMDAKİ YORUMLARI DİNLİYORUM"

23 yaşındaki futbolcu, "İzmir benim için en güzel şehir. Menemen'de doğdum ve 10 yaşıma kadar orada yaşadım. Uzun süredir Menemen'e gitmedim. Ailem, İzmir'in başka bir bölgesinde oturuyor. Annem seyahat etmiyor ama babam bazı maçlarımı izlemeye İngiltere'ye geldi. Premier Lig'de üzerinizde çok büyük sorumluluk ve baskı oluyor. Hakkımda yapılan yorumları dinleyerek kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Özellikle de hocam ve takım arkadaşlarımın yorumlarını dinliyorum." diye konuştu.

"2002 VE 2008'İ UNUTAMAM"

Milli oyuncu, "Sürekli ilk 11 oyuncusu olmak için çok çalıştım. Şimdi oldum ama bu sefer daha çok çalışıyorum. Çünkü sürekli sahaya çıkıyorum. Türkiye Milli Takımı'nda oynuyor olmak inanılmaz bir şey, bunu tarif edemem. Yani bu duygu kelimelerle anlatması kolay olmayan bir duygu. 2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonaları'nı hiç unutmam. O dönem oynayan futbolcular rol modelimdi. Onlar gibi olmak ve ülkeye mutluluk yaşatmak istiyorsun." yorumunu yaptı.