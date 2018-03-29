Çağlar için Arsenal devrede

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Arsenal'de her ne kadar Arsene Wenger'in geleceği tartışılsa da, transfer çalışmaları da bir yandan sürüyor. İngiliz ekibinin, milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü için teklif yapacağı ifade edildi.

İNGİLİZLER YAZDI: 30 MİLYON STERLİN

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, genç bir stoper arayan Arsenal, Freiburg'da başarılı bir sezon geçiren Çağlar Söyüncü'yü transfer edecek. İki Manchester ekibi, Liverpool, Chelsea ve Roma tarafından da takip edilen Çağlar için Alman ekibine yapılacak teklif ise 30 milyon sterlin.





Haberin detaylarında, 2016 yılında Altınordu'dan 2.4 milyon euroya transfer edilen Çağlar'ın gelişiminde bahsedilirken, milli futbolcunun, yaşları ilerleyen Laurent Koscielny ve Per Mertesacker'in yerini doldurabileceği ifade edildi. Arsenal scout ekibi Çağlar'ı son olarak A Milli Takımımızın, İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yendiği maçta izledi.





Çağlar'ın güçlü, hava toplarında ve oyunu okumakta iyi olduğunu belirten İngiliz basını, transferin bu yaz bitebileceğinin altını çizdi.