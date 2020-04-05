Çağlar Söyüncü'den transfer itirafı

Bu sezon Leicester City'de gösterdiği performans ile ilk 11'in değişilmez isimlerinden olan Çağlar Söyüncü, yayıncı kuruluşa açıklama yaptı.

Konuşmasına koronavirüs salgınıyla ilgili başlayan Söyüncü, ''Salgından dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yakalananlara da acil şifalar diliyorum. İnşallah, kurallara uyup, en düşük hasarla atlatacağımıza inanıyorum'' dedi.

''VERİLEN ŞANSI İYİ DEĞERLENDİRDİM''

Takım olarak iyi bir performans sergilediklerini belirten Çağlar, ''Bu sezon Maguire'ın satılmasından sonra çok şükür şans geldi. Hocamız, stoper alınmayacağını ve bana şans vereceğini söyledi. Ben de bu şansı iyi değerlendirdim, takım olarak da iyi performans sergiledik'' ifadelerini kullandı.

''3 BÜYÜKLERDEN TEKLİF ALMIŞTIM''

Freiburg'a transfer olmadan önce Süper Lig'in devlerinden teklif aldığını belirten Çağlar Söyüncü sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Freiburg'a gitmeden önce 3 büyüklerden teklif almıştım. 19 yaşındaydım. İstanbul bana daha cazip geliyordu. TFF 1. Lig'den Bundesliga'ya gitmek çok riskliydi ancak ben şansımı denemek istedim. Hiçbir zaman da karamsarlığa kapılmadım.''