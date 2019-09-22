Çağlar Söyüncü, çalımıyla forvete takla attırdı

Premier Lig'in 6. haftasında Leicester City, Tottenham Hotspur'u kendi sahasında 2-1 yendi.

Mücadelede 90 dakika oynayan 23 yaşındaki milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sergilediği başarılı performansla bu kez, İngiliz futbolunun iki efsanesi Gary Lineker ve Jamie Carragher'dan övgü dolu yorumlar aldı.

"İSMİNİN ÜZERİNDEKİ NOKTALARI HAK EDİYOR"

Lineker, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Leicester'ın Harry Maguire'dan gelen parayı neden başka bir savunmacıya yatırmadığını şimdi daha net anlıyoruz. Zira Söyüncü'nün ne kadar iyi olduğunu biliyorlarmış. İsminin üstündeki noktaları hak ediyor." ifadelerini kullandı.

"ÇAĞLAR'I İZLEMEYİ SEVİYORUM"

Carragher ise "Çağlar'ı izlemeyi seviyorum." mesajını paylaştı.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.