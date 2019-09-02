Sezon başından beri performansıyla ilk 11'de kalmayı başaran ve futboluyla herkesin beğenisini kazanan milli futbolcu, Bournemouth’u 3-1 mağlup ettikleri maçta da yıldızlaştı.

Çağlar Söyüncü çalımlarıyla hayran bıraktı

"SAVUNMADAN" ARDI ARDINA ÇALIMLAR

Mücadele 2-1 sürerken savunmada pas yapan 23 yaşındaki futbolcumuz, Callum Wilson’a çalım attıktan sonra pasını arkadaşına aktardı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Daha sonra tekrar topla buluşan Söyüncü, üzerine gelen Wilson’a bir çalım daha atınca tribünlerden alkışlar yükseldi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

"ÇAĞLAR'IN DÜNYASI"

Leicester City Kulübü, Twitter hesabından pozisyonun videosunu “Bu Çağlar’ın dünyası ve biz onun içinde yaşıyoruz” ifadeleriyle paylaştı.