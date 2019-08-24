Çağlar Söyüncü ilk asistini yaptı

İngiltere Premier Lig'de 3. hafta maçında Sheffield United ile Leicester City karşı karşıya geldi.
Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester, karşılaşmayı 2-1 kazanırken, milli futbolcumuz son golde asist yaptı.
İLK ASİSTİNİ YAPTI
Leicester City'nin gollerini 38. dakikada Jamie Vardy ve 70. dakikada Harvey Barnes kaydetti. Çağlar Söyüncü, ikinci gol öncesinde topu kafayla Harvey Barnes'e indirdi. Barnes de gelişine harika bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü böylece Premier Lig'de ilk asistini yaptı.
Bu galibiyetin ardından Leicester City 5 puana ulaştı. Sheffield United 4 puanda kaldı.