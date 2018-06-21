Çağlar Söyüncü: İnşallah Arsenal'de oynarım

A Milli Takımımızın göz bebeklerinden Çağlar Söyüncü, yaz tatili için Türkiye'yi seçti. Altınordu'dan arkadaşı olan Cengiz Ünder'le birlikte Çeşme'de tatilini geçiren genç oyuncu, yaptığı açıklamayla hakkında çıkan Arsenal iddialarını doğruladı.

"İNŞALLAH ARSENAL'E GİDERİM"

Premier Lig ekibinden teklif aldığını açık bir şekilde dile getiren 22 yaşındaki futbolcu, "Arsenal'in bir teklifi olduğu doğru… İnşallah Arsenal'e giderim. Orada oynamak istiyorum ama her şey takımıma bağlı. Çünkü 3 yıl daha sözleşmem var" dedi.

"TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER ALDIM"

Türkiye'den de de teklifler aldığının altını çizen Çağlar Söyüncü, "Evet, Türkiye'deki bazı takımlardan teklifler aldım. Takım ismi vermeyeyim etik olmaz ama kabul etmedim. Şu anda Türkiye'de oynamayı düşünmüyorum. Kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. Ancak ileride ne olur tabii bilemeyiz. Bir gün mutlaka Türkiye'de forma giyeceğim ama o zaman bu zaman değil. Şimdiki hedefim daha büyük bir takımda daha büyük başarılar elde etmek" ifadelerini kullandı.