Çağlar Söyüncü Leicester City'ye transfer oldu

İngiltere'ye bir yolcu daha...

Habertürk'ün haberine göre; Freiburg'da forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 18 milyon euro artı bonuslar karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye transfer oldu.

Altınordu altyapısından yetiştikten sonra Bundesliga ekiplerinden Freiburg'a transfer olan Çağlar, burada gösterdiği performansla da Avrupa kulüplerini peşine takmıştı.

18 MİLYON EURO ARTI BONUSLAR

22 yaşındaki savunmacının menajeri Fali Ramadani, Freiburg ve Leicester City kulübü yetkilileri dün Freiburg'da bir araya geldi.

Taraflar 18 milyon euro artı bonuslar karşılığında Çağlar'ın Leicester City'ye transferi için anlaşmaya vardı.

YİNE ALTINORDU

Böylece altyapısıyla ünlü kulübümüz Altınordu, Cengiz Ünder'den sonra Çağlar Söyüncü'yü de Avrupa futboluna kazandırmış oldu.