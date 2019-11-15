Çağlar Söyüncü, Manchester City'nin radarında

İngiltere Premier Lig'de Liverpool'a 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışında rakibinin 9 puan gerisine düşen Manchester City'de ocak ayında büyük hareketlilik yaşanacak.

ÖNCELİK STOPER BÖLGESİ

İngiliz basını, City yönetiminin İspanyol teknik adama 120 milyon euroluk bütçe vereceğini aktardı. Guardiola'nın ilk hedefi ise sakatlanan deneyimli savunmacı Laporte'nın yerini doldurmak.

İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşlarından Sky Sports, Manchester City'nin, Leicester City'nin stoper ikilisi Jonny Evans ile Çağlar Söyüncü'yü stoper opsiyonları arasında değerlendirdiğini yazdı.

Ayrıca 48 yaşındaki teknik adamın, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan David Silva'nın yerine de transfer yapılmasının beklediği belirtildi.

Öte yandan The Guardian'a göre Premier Lig'de 2019/2020 sezonunun şu ana kadar ki en iyi 11'inde Çağlar Söyüncü de kendine yer buldu.