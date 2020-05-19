Çağlar Söyüncü'nün menajeri: Barcelona'ya gidebilir

2018'de Premier Lig ekibi Leicester City'e transfer olan Çağlar Söyüncü, gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çekmeye devam ediyor...

Milli futbolcunun menajerliğini yapan Mustafa Doğru, geçtiğimiz günlerde İspanyol gazetesi As'a konuştu. Doğru, 23 yaşındaki savunmacının Barcelona'ya transfer olabileceğini söyledi.

''BU YAZ BARCELONA'YA GİDEBİLİR''

Katalan ekibinini Çağlar'ı, Altınordu forması giyerken de istediğini dile getiren Doğru, ''Çağlar Söyüncü, bu yaz Barcelona'ya transfer olabilir. Barcelona, Çağlar daha Altınordu'dayken bile transfer etmek istemişti. Onlarla görüşmeler yapmıştık ve gelecek projelerinden bahsetmişlerdi.'' dedi.

''PSG DE BİR SÜRPRİZ YAPABİLİR''

Öte yandan Çağlar için Fransız ekibi PSG'nin de bir sürpriz yapabileceğini belirten Mustafa Doğru, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Altınordu'daki dönemde biz Çağlar'ın sürekli ilk 11'de oynayacağı bir kulüp olmasını daha doğru bulmuştuk. Çünkü, bu şekilde daha iyi gelişecekti ve bu nedenden ötürü Freiburg'un teklifini kabul ettik. Bence şu an Çağlar Söyüncü'yü alabilecek takım sayısı çok az. Premier Lig'de sadece Liverpool'un maddi gücü Çağlar'ı almaya yetebilir. Ayrıca, Fransa'dan da PSG bir sürpriz yapabilir.''

İNGİLİZ EKİBİ 55 MİLYON EURO İSTİYOR

Çağlar Söyüncü için Barcelona ile masaya oturan Leicester City'nin istediği 55 milyon euro bonservis bedeli Katalanlar için transferdeki en önemli sorun olarak görülse de görüşmelerin şu an için devam ettiği öğrenildi.

İNGİLİZ EKİBİYLE 43 MAÇA ÇIKTI

Leicester City ile sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibinde şu ana kadar 43 maçta forma giydi. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 1 gol, 1 asistlik skor katkısında da bulundu.