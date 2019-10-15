Çağlar Söyüncü'nün paylaşımı: Türk Duvarı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma yolunda dev bir adım attığımız Fransa mücadelesinde, Merih Demiral ile Çağlar Söyüncü'nün başarılı ve uyumlu futbolu dikkat çekti.

İKİ STOPERİMİZİN UYUMU DİKKAT ÇEKTİ

Hırslı futbolları, yerinde müdahaleleri ve rakibe göz açtırmayan oyunlarıyla adeta parmak ısırtan ikili, büyük alkış aldı.

Taraftarlar, Fransız yıldızlara sahayı dar eden milli stoperlerimizi yere göğe sığdıramadı.

Leicester City formasıyla bu sezona harika başlayan Çağlar, başarılı grafiğini milli formayla da sürdürürken, Merih Demiral da arkadaşına ayak uydurdu.

Çağlar Söyüncü, Merih Demiral'la olan fotoğrafını Twitter'dan "Turkish Wall" (Türk Duvarı) notuyla paylaştı.