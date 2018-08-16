İngiltere'deki transfer döneminin son gününde Leicester City kadrosuna katılan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'ye çalışma izni çıktı.

Hafta sonunda Wolverhampton ile oynayacakları lig maçı öncesi basının karşısına çıkan Menajer Claude Puel, tescil işlemleri tamamlanan Çağlar'ın artık resmen Leicester City futbolcusu olduğu duyurdu.

22 yaşındaki savunma oyuncusunun bu akşam takıma katılacağını belirten Puel, bununla birlikte maç kondüsyonundan uzak olan Çağlar'ın Wolverhampton karşısında forma giyemeyeceğini ifade etti.

Fransız menajer ayrıca Matty James ve Shinji Okazaki'nin de karşılaşmada görev alamayacağını sözlerine ekledi. Altınordu'da gösterdiği başarılı performans sayesinde iki sene önce 2.5 milyon euroya Freiburg'a transfer olan Çağlar Söyüncü, geçtiğimiz hafta 19 milyon karşılığında Leicester City'nin yolunu tutmuştu.