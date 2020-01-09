Çağlar Söyüncü'yü kızdırdılar

1 Antalyaspor'da Sinan Gümüş sesleri Takımın başına Tamer Tuna'yı getiren Antalyaspor, Genoa'da sadece 95 dakika süre alan Sinan Gümüş'ü transfer etmek için girişimlere başladı.

2 Transferin sessiz takımı Beşiktaş Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kadrolarını güçlendirmeye devam ederken, transfer için 2 milyon TL bütçesi olan Beşiktaş sessizliğini koruyor.

3 Boşta olan futbolcular Aralarında Tolga Zengin ve Cenk Gönen gibi isimlerin de bulunduğu birçok futbolcu uzun süredir takım arıyor.

4 Falcao'nun ilginç gömleği Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Golcü futbolcunun üzerindeki gömlek ise sosyal medyada çok konuşuldu.

5 Kroos kornerden gol attı Toni Kroos, Real Madrid ile Valencia arasında oynanan Kral Kupası yarı final maçında muhteşem bir gole imza attı.

6 Fenerbahçe, Falette'yi kadrosuna kattığını resmen açıkladı Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette’yi satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı.

7 Hüseyin Cimşir: Talisca'yı hayal olarak görüyorum Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Cimşir, adı bordo-mavili kulüple anılan Anderson Talisca'nın transferinin çok zor olduğunu söyledi.

8 Bir 'Zorlu' göndermesi de Rıza Çalımbay'dan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Çalımbay "Zorlu geçecek ikinci yarı için hazırlıklarımıza devam ediyoruz" dedi.

9 Futbolcu, teknik direktör ve başkanlara benzeyenler Aziz Yıldırım'dan Şenol Güneş'e, futbol dünyasının ünlü simalarına benzeyen insanları sizler için derledik...