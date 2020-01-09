Çağlar Söyüncü'yü kızdırdılar

İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Leicester City kendi sahasında Aston Villa ile 1-1 berabere kaldı.
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü maçta 90 dakika forma giydi.
Maçta Aston Villa'nın golünü 28. dakikada Guilbert, Leicester City'nin golünü ise 74. dakikada Iheanacho kaydetti. Rövanş 28 Ocak saat 22:45'te Villa'nın sahasında oynanacak.
SİNİRLER GERİLDİ
Çağlar Söyüncü maçın 81. dakikasında adeta çılgına döndü. Hakemin düdüğü sonrası Aston Villalı futbolcu, milli oyuncumuzun elinden topu almaya çalıştı.
Rakip futbolcu, daha sonra Çağlar'ın formasını çekince sinirler gerildi. Takım arkadaşları 23 yaşındaki stoperi zor sakinleştirdi.