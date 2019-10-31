Çağlar ve Zeki, dev takımların transfer listesinde

Yabancı sayısının 14'e yükselmesiyle birlikte Avrupa'ya açılan futbolcularımız, her geçen gün kendilerini daha da geliştiriyor.

REAL ÇAĞLAR'I LİSTESİNE ALDI

Leicester City'deki performansıyla Avrupa'nın dev takımlarının transfer listesine giren milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'yü Real Madrid'in takip ettiği öğrenildi.

İspanyol ekibinin, Sergio Ramos'un yaşlanması, Eder Militao'nun beklenen seviyede olmaması ve eldeki tek elit stoperin Varane olması nedeniyle sezon sonunda yeni bir stoper alacağı öğrenildi.

Milli stoperimizin, agresif ve temaslı oyunuyla Varane ile birlikte iyi bir ikili olacağı düşünülüyor.

TUTTOSPORT: MİLAN ZEKİ'NİN PEŞİNDE

Diğer taraftan İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Tuttosport, Serie A'da oynadığı karşılaşmalarda defansif zaafları göze çarpan kırmızı-siyahlıların, ara transfer döneminde savunmayı güçlendirmek istediğini yazdı.

Gazete, Lille'deki performansıyla dikkat çeken milli futbolcumuz Zeki Çelik'in Milan'ın transfer listesinde olduğunu belirtti.