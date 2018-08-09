Çağlar'ın Altınordu'ya kazandırdığı para

Altınordu bir futbolcuyu daha Avrupa futboluna kazandırdı...
İzmir ekibinin altyapısından yetişen Çağlar Söyüncü, 2 sezon önce Bundesliga ekiplerinden Freiburg'a transfer olmuştu.
Gösterdiği başarılı performansla İngilizlerin dikkatini çeken 22 yaşındaki futbolcu, Leicester City'yle anlaştı.
ALTINORDU 50 MİLYON LİRA KAZANACAK
25 milyon euro karşılığında İngiliz ekibine transfer olan Çağlar, eski kulübü Altınordu'ya da kazandırdı.
İzmir ekibi, sözleşmedeki madde gereği 50 milyon TL yetiştirme bedeli alacak.
Transferin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.