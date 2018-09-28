Çağlar'ın Leicester City'de oynamama sebebi

Leicester City Menajeri Claude Puel, rotasyon yaptığı Lig Kupası'ndaki Wolves maçında neden 21 milyon euroya transfer ettiği Çağlar Söyüncü'yü kadroya almadığını açıkladı.

"İLETİŞİM PROBLEMLİ YAŞIYOR"

Claude Puel, "Şu anda takım arkadaşlarıyla bazı iletişim problemler yaşıyor. Çünkü, çok fazla konuşamıyor ve iyi kelimeler ve cümleler çıkmıyor. İngiliz konusunda biraz daha gelişim göstermesi gerekiyor." dedi.

Çağlar'ın genç bir oyuncu olduğunu belirten Fransız menajer, "Antrenmanlarda iyi performans sergiliyor. Jonny Evans ve Wes Morgan gibi çok tecrübel ive kaliteli oyuncularla antrenman yapması, onlarla zaman zaman birlikte oynaması futbolunu çok geliştiriyor." ifadelerini kullandı.

"İNGİLİZCE DERSLERİ ALIYOR"

"İngilizce dersleri almasını sağlıyoruz." diyerek sözlerini sürdüren Puel, "Kulüp bu konuda üzerine düşeni yapıyor. Çağlar da hızlıca öğreniyor gibi gözüküyor. Kısa bir süre içerisinde tüm takım arkadaşlarıyla iyi bir iletişim kurabilecek." dedi.

"JAMIE VARDY'DEN İYİ KELİMELER ÖĞRENMEZ"

Bir basın mensubundan gelen, "Jamie Vardy ile İngilizce çalışıyor mu?" sorusuna Puel esprili olarak, "Jamie'den birçok kelime öğrenebilir ama o kelimelerin 'iyi' kelimeler olmayacağına eminim." diyerek basın toplantısını bitirdi.