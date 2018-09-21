Cahill Chelsea'den ayrılacağını açıkladı

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik direktörü Maurizio Sarri'nin gözüne giremeyen Gary Cahill, Ocak ayında başka bir takıma gidebileceğinin sinyallerini verdi.

Chelsea'de David Luiz, Antonio Rudiger ve Andreas Christensen'in gerisinde kalan 32 yaşındaki İngiliz stoper, Ocak ayında takımdan ayrılacak mısın sorusuna 'Muhtemelen evet' cevabını verdi.

''BAZEN ZOR KARARLAR VERMEK ZORUNDA KALIRSIN''

İngiliz basınına konuşan Cahill, ''Oynamamayı kabul edecek bir oyuncu değilim. Bazen kariyerin için zor kararlar almak zorunda kalırsın. 7 yıldır büyük işlerin içinde bir oyuncu olarak, içinde bulunduğum durumdan memnun değilim. Evet, büyük ihtimalle Ocak ayında ayrılacağım.'' sözlerini kullandı. Tecrübeli futbolcunun ismi yaz transfer döneminde bir ara Galatasaray ile de anılmıştı.

Tecrübeli futbolcunun ismi yaz transfer döneminde bir ara Galatasaray ile de anılmıştı.