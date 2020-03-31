Caiçara, 1000 aileye gıda yardımı yapacak

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara ''Evde kal'' çağrıları yapılmaya devam edilirken, bazı futbolcular ise ihtiyacı olan aileler için bağışta bulunuyor.

Son olarak Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Junior Caiçara, 1000 ailenin gıda ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Brezilyalı yıldız, şu ifadelere yer verdi:

''Dayanışma teklifini kabul ediyorum Mossoro kardeşim. Ben ve ailem de bu zamana kadar Türk halkı tarafından çok iyi bir şekilde ağırlandık. Şimdi sıra bana geldi. Bunun karşılığında ben de 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılamaya hazırım.''