Caleb Ekuban 2 ay yok

Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'i bu akşam Alanyaspor karşısında Manchester United gözlemcileri takip edecek.

Süper Lig'de 102 bin adet forma satan Galatasaray, bu alanda zirvede yer aldı. Yaptığı forma tanıtımıyla Avrupa'da ses getiren Trabzonspor ise 2. sırada bulunuyor.

En çok forma satan takımlar

Çarşamba günü Club Brugge ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da çenesi kırılan Belhanda forma giyemeyecek. Teknik direktör Fatih Terim'in ilk 11'de Seri'yi oynatacağı öğrenildi.

Ali Koç, üzerinde "En fazla şampiyon olan takım Fenerbahçe" yazılı bir dergi küpürünün çerçeveletilmiş halini TFF Başkanı Nihat Özdemir'e hediye etti.

1 En çok forma satan takımlar Süper Lig'de 102 bin adet forma satan Galatasaray, bu alanda zirvede yer aldı. Yaptığı forma tanıtımıyla Avrupa'da ses getiren Trabzonspor ise 2. sırada bulunuyor.

2 Yunanistan'da Türk bayrağı krizi PAOK ile Muratpaşa Belediyespor arasında oynanan hentbol maçında bayrak krizi yaşandı. Salona Türk bayrağını asmayan Yunan ekibinin ırkçı taraftarları, oyuncularımıza saldırdı.

3 Ronaldo'yu ağlatan görüntüler Portekizli yıldız Ronaldo, katıldığı bir televizyon programında babasının videosunun izletilmesi sonrası gözyaşlarını tutamadı.

4 Yıldırım Demirören için Beşiktaş iddiası Beşiktaş'ın eski başkanı Yıldırım Demirören'in yeniden siyah-beyazlı ekibe başkan olmak için çalışmalara başladığı ifade ediliyor.

5 Falcao, GS Store'da A harfini tüketti Formalarının arkasına Falcao'nun adını yazdıran Galatasaray taraftarları, GS Store'da A harfini tüketti.

6 Vedat Muriç, ManU'nun radarında Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'i bu akşam Alanyaspor karşısında Manchester United gözlemcileri takip edecek.

7 Fenerbahçe, TFF'yi ziyaret etti Ali Koç, üzerinde "En fazla şampiyon olan takım Fenerbahçe" yazılı bir dergi küpürünün çerçeveletilmiş halini TFF Başkanı Nihat Özdemir'e hediye etti.

8 Lens'in kadro dışı bırakılma sebebi Beşiktaş'ta Lens'in Arap takımlarından gelen teklifleri reddettiği için Gazişehir maçının kadrosuna alınmadığı öğrenildi.

9 Beşiktaş'ta forvet pişmanlığı yaşanıyor Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yaz transfer döneminde golcü almayarak büyük hata yaptıklarını ifade etti.