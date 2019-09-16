Caleb Ekuban 2 ay yok

Trabzonspor'da antrenmanda ayağı kırılan Ekuban'ın sahalara döneceği tarih açıklandı.
Ameliyat olan Ganalı futbolcu, 2 ay takımını yalnız bırakacak.
Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan Caleb Ekuban bugün İtalya'da başarılı bir operasyon geçirmiş ve ayağındaki parçalı kırıkların tamamı yerine yerleştirilmiştir. Ameliyat sonrasında operasyonu gerçekleştiren doktorların verdiği bilgiye göre oyuncumuz 2 ay sonra sahalara dönecektir" denildi.