Çalhanoğlu: Umarım Serie A yeniden başlar

Çalhanoğlu, Sky Sport İtalia kanalına verdiği demeçte, karantina döneminden, Milan’daki geleceğine dair pek çok konuda değerlendirmede bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle 9 Mart'tan bu yana maçların oynanmadığı Serie A’nın yeniden başlama tartışmalarına değinen Hakan Çalhanoğlu, "Umarım şampiyona yeniden başlar, çünkü futbol bizim hayatımız. Ailemle evimde geçirdiğim, karmaşık bir dönemdi. Daha önce yapmadığım şeyleri yaptım. Karım sayesinde biraz yemek pişirmeyi öğrendim. Yumurta yapıyorum." diye konuştu.

''HEP BİRLİKTE SAHADA OLMAYI ÖZLEDİM''

Ülkedeki halihazırdaki kurallar nedeniyle önceki haftaları bireysel idmanlarla geçirmek durumunda kaldıkları hatırlatılan ve normal çalışma temposunu özleyip özlemediği sorulan Milan’ın yıldızı, "Bugünlerde yaptığımız gibi bu şekilde antrenman yapmaktan keyif almıyorum. Birçok takım arkadaşımız eksik. Hep birlikte sahada olmayı özledim. Bu dönemde, bütün oyuncular olarak haberleri yakında tekrar başlayabilme umuduyla izliyoruz. Her hafta, her gün başka bir problem var gibi zihinsel açıdan bu zor bir şey." yanıtını verdi.