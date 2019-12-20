Çalımbay: 2 maçı kazanırsak avantaj yakalarız

Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasının ardından antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi. Antrenmana sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ve Hugo Viera katılmadı.

"FENERBAHÇE MAÇI GİBİ OYNAMALIYIZ"

Antrenman sonrası teknik direktör Rıza Çalımbay basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çalımbay son 2 maçlarını da kazanmak istediklerini belirterek, "Son maçımızı kazandıktan sonra 2 tane maç kaldı. Bu maçları kazanırsak büyük avantaj yakalayacağız. Onun için de herkes bu işin farkında. İnşallah orada da oynadığımız oyunun üzerine çıkarsak, özellikle Fenerbahçe maçında oynadığımız oyunun üzerine çıkarsak karşılaşmadan istediğimiz şekilde ayrılabiliriz. Hiçbir zaman oyun disiplininden kopma şansımız yok. Takım olarak hazırız. Tek sıkıntımız Emre'nin ve Fatih'in olmaması. Yedek kulübemize baktığımız zaman bu bizim için dezavantaj oluyor. Oyuna müdahale etme şansımız azaldı. Bir tek bu sıkıntımız var. Onun dışında başka sıkıntımız yok. Tek amacımız kalan 2 maçımızı iyi bir şekilde bitirmek" dedi.