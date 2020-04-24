Rıza Çalımbay: Emre ve Mert Hakan gidebilir

Galatasaray'ın, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden biri olan Sivasspor'un iki yıldız ismini transfer etmek istemesi, birtakım söylentileri de beraberinde getirmişti.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay; Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın lig devam ederken sarı-kırmızılı takımla ön anlaşma yaptığı iddiaları üzerine açıklamalarda bulundu.

"SON 8 MAÇI ÇOK İYİ BİTİRMEK ZORUNDALAR"

Çalımbay, Mert Hakan ile Emre'nin sezon sonuna kadar mecburen takımda kalacağını ifade ederek, “Ön anlaşma diye bir şey yapamazlar. Yapsalar bile bizim haberimiz yok. İkisi de gidebilir sezon sonunda ama bu kalan 8 maçı da çok iyi bir şekilde bitirmek zorundalar." dedi.

Tecrübeli teknik adam, "Ben onu da yapacaklarına yürekten inanıyorum. Gitmek isteselerdi belki devre arasında gidebilirlerdi ama devre arası onlar için pek iç açıcı olmayabilirdi, bazı aksilikler olabilirdi. Sezon başı bir takıma gitmeleri daha mantıklı ve daha güzel. Sezon sonuna kadar mecbur devam edecekler.” diye konuştu