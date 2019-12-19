Çalımbay: Emre ve Mert'in devre arası gitmeleri zor

Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan lider Sivasspor, hazırlıklarına başladı.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın son durumu hakkında konuştu.

"SEZON SONU GİDEBİLİRLER"

Emre Kılınç ve Mert Hakan'ın Galatasaray'la anlaştığı iddialarına rağmen ocakta oyuncularını bırakmak istemediklerini dile getiren Çalımbay, sezon sonunu işaret etti.

Rıza Çalımbay, "İyi bir hava yakalamışken Mert Hakan'ı ve Emre Kılınç'ı vermek doğru bir şey olmaz. Onun için de kesinlikle öyle bir düşüncemiz yok. Ama arkadaşların ve yönetimin son kararını bilmiyorum. Bizim hatta takviyeye ihtiyacımız var. 1-2 tane hatta 3 tane oyuncu almamız lazım.

Dengemizi bozmadan, fiyat açısından da fazla olmadan oyuncu almalıyız. Bizim mütevazi, iyi bir takımımız var. Ama bu ligi götürmek çok zor. Gerçekten çok zor. Mutlaka eksik yerlere oyuncu almamız gerekiyor. Son oynadığımız kupa maçında da bu belli oldu. Mutlaka transfer yapmamız lazım. Onları yaptıktan sonra artık işimize bakacağız.

Mert Hakan ve Emre'nin olayı şöyle, ilk yarı gitmeleri çok zor. Sezon sonu tabii ki mukaveleleri bitiyor. Sezon sonu gidebilirler'' ifadelerini kullandı.

2020 Haziran'da sözleşmeleri sona erecek olan milli futbolcular, devre arası takımda kalır ve yeni kontrat imzalamazlarsa, sezon sonunda serbest kalacaklar.