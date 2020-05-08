Çalımbay: Liglerin başlama tarihini erken buluyorum

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Süper Lig'in akıbeti, geçtiğimiz günlerde netleşmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yaptığı açıklama ile liglerin 12-13-14 Haziran haftasında devam edeceğini duyurmuştu.

''BU TARİHİ OLUMLU BULMUYORUM''

Konuyla ilgili konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, başlama tarihini çok erken bulduğunu belirtti.

Tecrübeli teknik adam, ''Ben liglerin başlama tarihini çok erken buluyorum. Bu tarihlerde olmaması gerekiyor. Çünkü şu anda halen risk var. Biz de maçları oynamayı çok istiyoruz, çünkü en avantajlı takımlardan bir tanesi biziz ama bu virüs devam ettiği sürece bence maçları oynamamak gerekiyor. Ben tarihi olumlu bulmuyorum.'' ifadelerini kullandı.