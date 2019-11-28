Çalımbay: Şampiyonluk kolay bir iş değil

Süper Lig'de 12. haftayı lider tamamlayan Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, şampiyon olmak için oynadıkları futbolun çok üzerine çıkmaları gerektiğini söyledi.

Rıza Çalımbay, kulüp tesislerinde yaptığı açıklamada, sezona eksik kadroyla başlamalarına rağmen başarılı bir kamp dönemi geçirdiklerini anımsattı. Takımda iyi bir arkadaşlık ortamı bulunduğunu aktaran Çalımbay, çalışma ortamının da çok iyi olduğunu belirtti.

ÇALIMBAY'IN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Forma giyen 11 futbolcu kadar, yedek kulübesinde bekleyen oyuncularından da her zaman hazır olmalarını istediğini anlatan Çalımbay, "Onlara, 'Belki de maçlarımızı oyuna sonradan girecek arkadaşlarımız kazandıracak.' diyorum. Herkesin yüzde yüz hazır olması gerekiyor. Futbolcunun maçı dikkatli seyretmesi, iyi ısınması, oyuna girdiği zaman da çok iyi şekilde kendisini vermesi gerekiyor. Şu anda bunu herkes mükemmel yapıyor. Oynayıp oynamamaları sorun değil. Herkes takımı benimsiyor. Girdikleri zaman çok şey yapacaklarına inanıyorlar ve oyuna girdiklerinde iyi iş çıkarıyorlar." diye konuştu.

"Hedeflerim arasında Sivasspor'u şampiyon yapmak var." diyen Çalımbay, sözlerini şöyle bitirdi: "Teklif yapıldığında yönetime, 'İlk 5'e oynayacaksak gelirim, yoksa gelmem.' dedim. Gayem takımı yukarıya oynatmak. Hangi takıma gidersem gideyim bu böyledir. Ancak bu kadar arkadaşımızdan verim alacağımı düşünmüyordum. Gerçekten inanılmaz şekilde çalışıyor, ne gösterdiysek dört dörtlük yapıyorlar. Çalışmayı ve futbol oynamayı çok seviyorlar ama bu işin sonunu getirmek önemli. Şimdi mevcut futbolumuzun da üzerine çıkıp, disiplinimizi bozmadan, gücümüzü bilerek oynamamız gerekiyor. Çünkü işimiz çok zor. Altımızda çok güçlü takımlar, şampiyonluk için milyonlarca avro harcayan kulüpler var. Onun için bizim daha dikkatli olmamız gerekiyor. Her puan bizim için çok çok önemli. Lig bana göre de sürpriz şekilde geçiyor. 'Sahamızda oynuyoruz, şu takımı yeneriz.' gibi şeyler bitti artık. Bu hafta baktığımız zaman en çok deplasman takımları galip geldi. Onun için içerisi, dışarısı yok. Zayıf takım, iyi takım, kötü takım yok. Herkes mücadele ediyor, kazanmak için ne gerekiyorsa yapıyor."