Futbol dışı gündemleriyle sık sık kamuoyunu meşgul eden futbolcular arasında yer alan Adil Rami’nin Marsilya tarafından takımdan gönderilmesinin gerekçesi belli oldu.

Adil Rami’nin katıldığı bir TV şovunda çamur güreşi yapması nedeniyle sakatlandığını öğrenen Marsilya kulübü, Fransız futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Marsilya, daha önce hakkında disiplin soruşturması başlattığı Adil Rami'nin sözleşmesini tek taraflı feshetti.

2017 yılında Sevilla'dan Marsilya'ya 6 milyon euroya transfer olan Rami, geçen sezon Marsilya formasını 21 kez giydi ve 1 gol, 1 asist ile oynadı.

Çamurda güreşen Adil Rami'nin sözleşmesi feshedildi