Can Bartu için veda töreni düzenlendi

Ülker Stadı'nda taraftara ve halka açık gerçekleştirilen törene Can Bartu'nun ailesinin yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-lacivertli futbol takımının teknik heyet ve oyuncuları, kulübün diğer şubelerinin sporcu ve yöneticileri, eski futbolcular, kulüp çalışanları, spor, siyaset ve medya dünyasından isimler katıldı.

Can Bartu'nun Türk ve Fenerbahçe bayraklarına sarılı naaşı, Fenerbahçeli futbolcuların omuzlarında, taraftarların alkışları eşliğinde Ülker Stadı'nda saha içinde oluşturulan platforma getirildi. Veda töreninde bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu, Can Bartu'nun hayatından kesitlerin yer aldığı video izletildi.

ALİ KOÇ: ACIMIZIN TARİFİ YOK

Kulüp başkanı Ali Koç ise Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir efsaneyi kaybettiklerini vurgulayarak, "Örnek kişiliği, asil duruşu, müthiş zekası, beyefendiliği, lafını esirgemeyen dobra karakteri, eşsiz başarıları ve tüm temsil ettikleriyle efsane olmuş büyük bir Fenerbahçeliyi kaybettik. Acımızın tarifi yok. Fenerbahçe'nin ve tüm Türkiye'nin başı sağolsun." diye konuştu.

Başkan Koç, şunları kaydetti: "Ona hayranlık duyan nesiller, onun adını taşıyan nesillere dönüştü. Ona duydukları sevgi ve saygıdan dolayı kimi aileler çocuklarına Can ve Bartu isimlerini verdi. Türk spor tarihinde böyle sembol olmuş kaç sporcu var? Can Bartu'muzu bundan sonra gelecek nesillere aktarmak hepimizim sorumluluğunda. İyi ki Fenerbahçeli olmuş. Biliyoruz ki artık aramızda olmasa da her zaman kalbimizde yaşayacak. İnsanoğlu var oldukça efsaneler ölmez."





Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Volkan Demirel, Can Bartu'yu kaybettikleri için çok üzgün olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu: "Çok büyük bir abimizi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Can abimizin Türk futbolunda çok özel bir yeri var. Her zaman kalbimizde yaşayacak. Bize emanet ettiği bu formayı her zaman yanımızda taşıyacağız. Çubuklu için yaşayanlar hiçbir zaman ölmez."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Can Bartu'nun cenazesinde FBTV'ye şu açıklamaları yaptı: "Son Mohikan diye bir film vardır. Sanırım Can Bartu'dan Fair-Play'i temsil eden tüm camiaların sevdiği bir isimdi. Biz Galatasaraylıydık ama Can Bartu Fiorentina'ya gittiğinde o zaman yazılı basından takip eder, başarılarında mutlu olurduk. Can Bartu, bu sevgiyi sporcu kimliğiyle, kişiliğiyle kazandı. Futbolu sevdirdiği için ona teşekkür ederiz. Biz onu severken rakip takımdan diye düşünmedik hiç. Metin Oktay da aynı şekilde. İyi ki yaşadın Can Bartu. Teşekkür ederiz."

Fatih Terim ise, "Can Ağabey ile 86'da Meksika'da Dünya Kupası'nda yakın olduk. O günden beri dostluğumuz devam etti. Son yıllarda büyük çaba sarfettiğimiz değerlerin simgesiydi, son temsilcisiydi. Her gün koridorda Metin Ağabey ile olan fotoğraflarıyla karşılaşıyoruz. Mekanı cennet olsun. Onu tanıdığım için mutluyum. Son zamanlarda kaybettiklerimizin yanına gitti. Turgay Ağabey, Süleyman Ağabey, Lefter Ağabey, onlara da selam olsun." şeklinde konuştu.

GÜNEŞ: İMTİHANI İYİ VERDİ

Türk futbolunun başı sağ olsun diyen Güneş, "Çok değerli bir ağabeyimizi kaybettik. Can Bartu'dan düşünce olarak, davranış olarak çok şey öğrendim. Türk futbolunun başı sağolsun. Can ağabey imtihanı güzel verdi, inşallah biz de veririz" ifadelerini kullandı.