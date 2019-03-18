Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen futbolcular

Bugün Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü...

Ülkemizin bağımsızlığı yolunda en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları'yla ilgili şimdiye kadar çok şeyler yazıldı ancak bu kritik savaşta tüm varlığını ortaya koyan vatanperver futbolcular pek fazla bilinmiyor...

Onlar; bir yandan cephede savaşırken, bir yandan da at sırtında saatlerce yolculuk yaparak, lig maçlarına katılıp yine at sırtında cepheye dönen kahramanlardı.

Fenerbahçeli Arif (Emirzâde), olmadan ise Fenarbahçe olmazdı. Savaş çıkıp, cepheye gönderilince Arif'in gönlü takımından ayrı kalmaya razı gelmemişti. Cepheye koşan tüm askerler için paralo 'Önce Vatan' dı. Arif, cepheden ata atlayıp 26 saatlik yoldan sonra sahaya çıkıyor, maçını oynadıktan sonra tekrar savaşa koşuyordu. Şehit haberi geldiğinde arkadaşları yıkıldı.

"Çanakkale Geçilmez"i yaratanlardan biri de Galatasaray'ın sembol futbolcusu Hasnun Galip'ti. Düşmanla savaşmış, dövüşmüş ve şehit düşmüştü. Beşiktaş'ta ise savaş sırasında asker olan Ahmet Fetgeri Bey, kulübün kurucularından biriydi.

FENERBAHÇE'NİN ŞEHİT FUTBOLCULARI

1 - Arif - Fenerbahçe - Bor Ovası

2 - Nurettin - Fenerbahçe - Fikirtepe Bataryası

3 - Halim - Fenerbahçe - Fikirtepe Bataryası

4 - Kemal - Fenerbahçe

5 - Zeki - Fenerbahçe - Çanakkale Savaşı

6 - Hüsnü - Fenerbahçe - Çanakkale Savaşı

7 - Neşet - Fenerbahçe - Çanakkale Savaşı

8 - Refik Bey - Fenerbahçe Kulüp Binasında

9 - Mustafa Bey - Fenerbahçe Kulüp Binasında

10- Haldun - Fenerbahçe

BEŞİKTAŞ'IN ŞEHİT FUTBOLCULARI

11- Doktor Ali - Beşiktaş - Kafkas Cephesi

12- Asım - Beşiktaş - Kafkas Cephesi

13- Muallim Sadi - Beşiktaş - Kafkas Cephesi

14- Kaptan Kazım - Beşiktaş - Çanakkale Savaşı

15- Doktor Mehmet - Beşiktaş - Kafkas Cephesi

16- Rıdvan - Beşiktaş - Çanakkale Savaşı

GALATASARAY'IN ŞEHİT FUTBOLCULARI

17- Kürt Celal - Galatasaray - Çanakkale Savaşı

18- Abdurrahman - Galatasaray - Kafkas Cephesi

19- Halit- Galatasaray - Kafkas Cephesi

20- Kaleci Hamdi - Galatasaray - Çanakkale Savaşı

21- Hasnun Galip - Galatasaray - Çanakkale Savaşı

22- Celal İbrahim - Galatasaray - Irak Cephesi (1917)

23- Neşet -Galatasaray -Çanakkale Savaşı

24- İdris- Galatasaray - Trablusgarp Cephesi

25- Refik Ata - Galatasaray Çanakkale Savaşı

26- Mehmet Ali - Galatasaray - Çanakkale Savaşı

27- Hasip - Galatasaray - Çanakkale Savaşı

28- Cemil - Galatasaray -Çanakkale Savaşı

29- Nazmi - Galatasaray - Çanakkale Savaşı

30-Ethem - Fenerbançe - Çanakkale Savaşı'nda gazi olmuş.