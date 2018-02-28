Candaş Tolga Işık: Anonsçuyu kovmadık

Beşiktaş Kulübü İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Candaş Tolga Işık, Fenerbahçe derbisinden sonra statta çalınan "Mini mini bir kuş" şarkısı hakkında açıklamada bulundu.

Candaş Tolga, galibiyetten sonra çalınan şarkının mizah amaçlı olduğunu belirtti.

ÇALINAN ŞARKI BENİM SORUMLULUK ALANIM

Candaş Tolga Işık'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“2 senedir Beşiktaş Kulübünün iletişim departmanının sorumlu yöneticisi olarak kulübün iletişimle ilgili birçok fonksiyonu benim ve sorumlusu olduğum iletişim departmanının bilgisi ve onayından geçmektedir. Fenerbahçe maçı sonrası statta çalınan şarkı da benim sorumluluknalanım dahilinde ve benim ve iletişim departmanın bilgisi dahilindedir."

Beşitaş'tan Fenerbahçe'ye "Mini mini bir kuş donmuştu" şarkısı



MİZAHİ BİR GÖNDERME

"Bu konuda ne maç öncesi ne de maç sonrası Metin Abi ile herhangi bir konuşmamız olmadı. Muhtemelen ifadeleri de bu “bilgi eksikliğinden” kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Çalınan şarkıda bir aşağılama, küfür, hakaret yok. Kaldı ki çalınan esprili çocuk şarkısı ezeli rakibimiz Fenerbahçe’nin taraftarları tarafından dahi mizahi bir gönderme olarak algılanmıştır. Beşiktaşlılık kültürüyle doğan büyüyen bizlerin olduğu yerde de zaten rakibimizi rencide edip aşağılayıcı o tarz iletişim faaliyetleri olmaz, olamaz.

ANONSÇU GÖREVİNİN BAŞINDA

O nedenle bütün Beşiktaşlılar bilsin ki herhangi bir işten çıkarma olmamıştır. Herkes görevinin başındadır. Bu sebeple herhangi bir işten çıkartma da olmayacaktır."