Caner durdurulamıyor: 2 gol 8 asist

Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta Caner Erkin ortaya koyduğu performansla göz doldurdu.
Tecrübeli futbolcu, oyunun 39. dakikasında attığı klas golle kalitesini gösterdi.
Oyun boyunca ortaya koyduğu futbolla beklentileri karşılayan Caner, Avrupa’nın beş büyük liginde en fazla gole katkı yapan savunma oyuncuları arasında yer aldı.
Caner, 2 gol ve 5 asistlik performansıyla aynı form grafiğini sergileyen Borussia Dortmund’lu Achraf Hakimi’yle birlikte en dikkat çeken isimler arasında yer aldı.
Ayrıca Caner 3 kulvarda çıktığı toplam 18 maçta 2 gol atıp 8 de asist yaptı.