Caner Erkin'in menajeri: Çıkan haberler yalan

2015-2016 sezonunun sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayırarak İnter'e giden Caner Erkin, dönemin teknik direktörü Frank de Boer tarafından kadroda düşünülmeyince Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Yıldız futbolcunun bu tercihi, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından hoş karşılanmamış ve 31 yaşındaki futbolcu Kadıköy'de oynanan derbilerde büyük tepki görmüştü.

TARAFTARIN ÖNÜNDE EĞİLMİŞTİ

Hatta Caner, bir maçta Beşiktaş tribününlerinin önünde eğilmiş ve Fenerbahçelileri adeta çılgına çevirmişti.

Ancak tüm bu yaşananların aksine son günlerde tecrübeli oyuncunun, eski takımına geri döneceği yönünde haberler çıkmaya başladı.

"YALAN HABER"

Konu hakkında Milliyet'e konuşan oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, "Ortada böyle bir durum yok. Yalan haber." diyerek çıkan dedikodulara son noktayı koydu.