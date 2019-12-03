Caner Erkin, Burak Yılmaz'a kızdı

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 4-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların rahat kazandığı maçta Caner Erkin'in, Burak Yılmaz'a sitem ettiği anlar dikkatlerden kaçmadı.

"SENİ İLGİLENDİRMEZ"

Burak Yılmaz mücadelede 2 gol atarken, gollerken birinde asisti yapan isim Oğuzhan Özyakup'tu.

Beşiktaş taraftarıyla arası açık olan, birçok maçta protesto edilen Oğuzhan'ın asist yapması sonrası kaptan Burak Yılmaz, tribünlere milli futbolcuyu gösterdi.

Golde Oğuzhan'ın payı olduğunu taraftarlara göstererek deneyimli isme destek isteyen Burak'a, takım arkadaşı Caner Erkin sert çıktı.

Caner Erkin, Burak'a, "Seni ilgilendirmez, neden taraftarla Oğuzhan için diyaloğa giriyorsun." dedi.

(Foto: Süleyman Arat)