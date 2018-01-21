Caner Erkin: Daha iyi oynamalıyım

Beşiktaş'ın deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından Caner Erkin açıklamalarda bulundu.

3. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUZ

Bayern Münih maçına kadar kayıpsız gitmek istediklerini belirten Caner, "Deplasmanlarda sıkıntı yaşıyorduk, sezonun ilk devresinde sıkıntı yaşadık. Kazanmamız gerekiyordu. Bayern Münih maçına kadar tüm maçları kazanmamız lazım. Şampiyon olmak, 3. şampiyonluğu yaşamak istiyoruz. Tecrübemizle, oyunumuzla kazanmayı bildik. 4 lig ve 2 kupa maçı kaldı, bunların hepsini kazanmalıyız. Taraftarımız, camiamız bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİ OYNAMALIYIM"

Ara dönemin iyi geçtiğini ve bireysel olarak daha iyi olması gerektiğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "1 haftalık bir süreçti, iyi hazırlandık. Önemli olan galip gelmemizdi. İlk maçta takım ve bireysel anlamda eksiklerimiz vardı. Artık dinlenme gibi bir süremiz yok. Daha iyi hazırlanıp, daha iyi oynamalıyız ve ben de bireysel olarak daha iyi oynamalıyım." diye konuştu.