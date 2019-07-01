Caner Erkin, Fenerbahçe'nin listesinde

Süper Lig'de transfer hareketliliği, tüm hızıyla devam ediyor.

Son yıllarda 3 büyük takımın birbirlerinden futbolcu transfer etme oranı yükseldi. Bu kervana katılan son isim Caner Erkin olabiir.

ERSUN YANAL ÇOK İSTİYOR

Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynayan Caner Erkin, kısa bir İnter macerasının ardından Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Siyah-beyazlı takımda mutsuz olduğu zaman zaman gündeme gelen deneyimli futbolcunun, yeniden Fenerbahçe'ye dönebileceği iddia ediliyor.

EN İYİ SEZONUYDU

Sol bek bölgesinde Hasan Ali Kaldırım'ın alternatifsiz kalması, Kanarya'yı transfere yönlendirdi. Fenerbahçe'nin son şampiyonluğundan büyük pay sahibi olan Caner Erkin'i, Ersun Yanal da çok istiyor.

Birçok takımın transfer listesinde yer alan Caner Erkin, önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili karar verecek.

Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda teknik direktör Ersun Yanal iken, kadroda Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve Caner Erkin gibi deneyimli futbolcular vardı.

Öte yandan sosyal medyada FB-GS 1903 plakalı bir araç için, "Caner Erkin'in arabası" şeklinde espriler yapıldı.