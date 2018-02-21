Ensonhaber.com'a dön

Caner Erkin ile Şenol Güneş arasında gerilim

Şenol Güneş, Bayern Münih maçında kendisini oyundan çıkaran Şenol Güneş'e isyan etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Yorum Yap

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 5-0 yenilirken teknik direktör Şenol Güneş ile Caner Erkin arasında sinirler gerildi.

Maçın 2. yarısında sakatlanan James Rodriguez'in yerine Arjen Robben'in oyuna dahil olmasıyla Bayern, Beşiktaş'ın sol kanadında üst üste tehlikeler yarattı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Şenol Güneş, Caner'in yerine Gökhan Gönül'ü oyuna soktu. 69'da yerini Gökhan'a bırakan Caner Erkin, Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

El-kol hareketleriyle oyundan alınmasına tepki gösteren milli yıldızın, Güneş'e dönerek bir şeyler söylediği görüldü.

Güneş-Erkin arasında yaşananlar kameralara böyle yansıdı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM