Caner Erkin koronavirüs sonucunu paylaştı

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde de ligler askıya alınmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, futbolun akıbetiyle ilgili bir açıklama yaparak Süper Lig'in, 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edeceğini belirtti. Yaşanan bu gelişmenin ardından futbol kulüpleri de takımlarını koronavirüs testinden geçirmeye başlamıştı.
BEŞİKTAŞ'TA TOPLAM 10 VAKA
Geçtiğimiz gün futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan koronavirüs test sonuçlarını açıklayan Beşiktaş Kulübü'nde, şu ana kadar 10 vakaya rastlandığı açıklanmıştı.
''SAĞLIĞIN ŞAKASI OLMAZ''
Siyah-beyazlı kulüp test sonucu pozitif çıkan kişilerin ismini paylaşmazken, Caner Erkin'in koronavirüse yakalandığı öne sürülmüştü.
Erkin; Instagram hesabı üzerinden, ''Sağlığın şakası olmaz.'' diyerek test sonucunu paylaştı.