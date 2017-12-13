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Caner Erkin Manisasporlu futbolcuya tekme attı

Beşikaşlı Caner Erkin'in Manisaspor maçında rakibine tekme atması büyük tepki çekti.

Caner Erkin Manisasporlu futbolcuya tekme attı
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6 maçlık cezası biten Caner Erkin'in dün akşam Manisaspor maçında rakibine attığı tekme maçın önüne geçti.

RAKİBİNE TEKME ATTI

Altyapısında yetiştiği Manisaspor'a karşı forma giyen Caner, karşılaşmanın son dakikalarında iki futbolcuyla mücadeleye girdi ve topu kaybetti. 

Caner bu pozisyonun ardından topsuz alanda rakibine tekme salladı. Hakem Sarper Barış Saka mücadeleyi devam ettirirken bu harekete başta Beşiktaş taraftarı olmak üzere her kesimden tepki geldi.

Caner'in bu hareketinden sonra bir Beşiktaş taraftar sayfası yaşanan olaylayla ilgili açıklama yaparken, Caner'e de sitem etti.

Caner Erkin'den cevap geldi; 


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